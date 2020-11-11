Зник запах при коронавірусі / фото pinterest.com

Втрата нюху і смаку - частий симптом коронавірусу. Однак вона також зустрічається при інших простудних захворюваннях. 

Як пропадає нюх і смак при коронавірусі

Хворі коронавірусом часто не можуть відрізнити гостре від солодкого і майже втрачають можливість розрізняти запахи. Запах і смак зазвичай пропадають різко після пробудження.

Вчені припускають, що втрата нюху при коронавірусі пов'язана з тим, що вірус вражає клітини мозку, які відповідають за нюх. 

Також для коронавірусу не характерні нежить і закладеність носа - це його відмінна риса від інших ГРВІ. Якщо пропажа смаку і нюху супроводжується сухим кашлем, болем у грудях, почервонінням очей, головними і м'язовими болями - ймовірність коронавірусу висока.

При грипі та застуді пропажа нюху і смаку зазвичай супроводжується проблемами з носом. Однак винятки бувають завжди - тому потрібен огляд лікаря.

Як визначити коронавірус при втраті нюху

Зник нюх коронавірус / фото pinterest.com

Різні дослідження європейських вчених показують, що при коронавірусі нюх пропадає набагато частіше, ніж при інших респіраторних захворюваннях. При цьому пацієнти втрачали нюх і смак Майже повністю. Наприклад, вони не могли відрізнити каву і часник на смак. Дослідники вважають, що пропажа нюху може бути одним з головних показників наявності вірусу, хоча тест все ще необхідний.

Чи повернеться нюх після одужання

У більшості випадків втрачені нюх і смак повернуться через кілька тижнів. За різними дослідженнями близько 40% з пацієнтів з пропажею нюху повідомили, що їх нюх не відновився повністю, і близько 7% хворих повністю позбулися нюху і запаху.

Чи можна вилікувати пропажу нюху і смаку

Якщо ви зіткнулися з таким симптомом - розкажіть про нього лікаря, і він допоможе відновити нюх і смак.

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Автор: Катерина Пулатова