Втрата нюху і смаку - поширений симптом при коронавірусі.

Втрата нюху і смаку - частий симптом коронавірусу. Однак вона також зустрічається при інших простудних захворюваннях.

Як пропадає нюх і смак при коронавірусі

Хворі коронавірусом часто не можуть відрізнити гостре від солодкого і майже втрачають можливість розрізняти запахи. Запах і смак зазвичай пропадають різко після пробудження.

Вчені припускають, що втрата нюху при коронавірусі пов'язана з тим, що вірус вражає клітини мозку, які відповідають за нюх.

Також для коронавірусу не характерні нежить і закладеність носа - це його відмінна риса від інших ГРВІ. Якщо пропажа смаку і нюху супроводжується сухим кашлем, болем у грудях, почервонінням очей, головними і м'язовими болями - ймовірність коронавірусу висока.

При грипі та застуді пропажа нюху і смаку зазвичай супроводжується проблемами з носом. Однак винятки бувають завжди - тому потрібен огляд лікаря.

Як визначити коронавірус при втраті нюху

Різні дослідження європейських вчених показують, що при коронавірусі нюх пропадає набагато частіше, ніж при інших респіраторних захворюваннях. При цьому пацієнти втрачали нюх і смак Майже повністю. Наприклад, вони не могли відрізнити каву і часник на смак. Дослідники вважають, що пропажа нюху може бути одним з головних показників наявності вірусу, хоча тест все ще необхідний.

Чи повернеться нюх після одужання

У більшості випадків втрачені нюх і смак повернуться через кілька тижнів. За різними дослідженнями близько 40% з пацієнтів з пропажею нюху повідомили, що їх нюх не відновився повністю, і близько 7% хворих повністю позбулися нюху і запаху.

Чи можна вилікувати пропажу нюху і смаку

Якщо ви зіткнулися з таким симптомом - розкажіть про нього лікаря, і він допоможе відновити нюх і смак.

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Автор: Катерина Пулатова