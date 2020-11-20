Максим Степанов розповів, що повного карантину в країні вимагатимуть при локдауні конкретно медичної системи.

При теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID-19 на добу.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов Степанов в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УП.

Степанов розповів, що повного карантину в країні вимагатимуть при локдауні конкретно медичної системи. Тому в Україні це може статися, коли кількість нових хворих на COVID-19 буде по 30 тисяч декілька днів.

"Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин. Для нас головне – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це (станеться локдаун медичної системи – УНІАН) вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - заявив міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за добу зафіксовано 14 тис. 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 229 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 598 тис. 085 осіб; одужали – 274 тис. 324 особи; летальних випадків – 10 тис. 598; проведено ПЛР-тестувань – 4 млн 108 тис. 825.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

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Автор: Олег Давигора