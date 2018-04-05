СБУ вилучила пристрій Нацгвардії, який міг посилювати сигнал «жучків» у Волиньраді (фото)

Обладнання регулярно проходило технічний огляд, проте тільки до моменту, поки потрапило в облраду.

Працівники УСБУ у Волинській області вилучили репітер Нацгвардії, який 4 квітня знайшли на даху будинку Волинської облради.

Передавальний пристрій міг підсилювати сигнал жучків, встановлених в будівлі для прослуховування. Про це йдеться в матеріалі Волинських новин.

В Нацгвардії стверджують, що використовували його тільки для підсилення рацій. Проте на схемі роботи, окрім рацій, чітко вказані й інші невідомі передавальні пристрої, помітили журналісти.

Вони нагадують, що 4 квітня під час доповіді очільника УСБУ у Волинській області Юрія Фелонюка голова облради Ігор Палиця повідомив, що після початку сесії у приміщенні під дахом будівлі виявили невідому апаратуру. З його слів, фахівці припускають, що це пристрій, що підсилює сигнал жучків, встановлених в облраді. В Нацгвардії вже заявили, що обладнання, буцімто, використовують для ретрансляції сигналу між раціями.

"Проте в цій історії чимало нюансів, які свідчать про те, що обладнанням насправді користувались саме для того, аби прослуховувати приміщення будинку", - йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснюють, що завдання репітера (ретранслятора) – приймати малопотужний сигнал, підсилювати його та передавати на приймаючу станцію. Джерелом сигналу може бути як рація (саме для цього, зі слів Нацгвардії, і ставили пристрій), так і невеликий прослуховуючий пристрій, якій передає радіосигнал. В силу своїх мініатюрних розмірів «жучки» не можуть передавати потужний сигнал, а тому без «послуг» ретранслятора в цьому випадку – не обійтись.

Чимало питань викликає і інструкція, яку знайшли в кейсі з обладнанням. На ній є і рація (відмічена зеленим кольором), а є й інші передаючі пристрої, на яких немає позначок. Зокрема, 4 елементи без позначки, які цілком можуть бути прослуховуючими пристроями (відмічені червоним кольором).

Поруч на схемі – два автомобілі з позначками антен. Один з них легковий, інший – вантажний. Які завдання вони виконували і для чого їм передавальні елементи – невідомо, проте така схема часто використовується для комплексного зовнішнього спостереження за об’єктами, коли є необхідність переміщуватись по заданому периметру.

Як роблять висновки журналісти, обладнання регулярно проходило технічний огляд. Проте тільки до моменту, поки потрапило в облраду. Адже в технічному паспорті є відповідні відмітки кожного місяця тільки до літа 2016 року – саме тоді, коли його встановили у Волиньраді.

"Керуючий справами виконавчого апарату облради Дмитро Дубняк зазначив, що на запитання про те, чому цих відміток немає, нацгвардійці відповіли: «для вас це так принципово?». Можна припустити, що обладнанням Нацгвардії в цей час користувались інші особи, зокрема, з силових відомств. Тим паче, що знайшли його, зі слів Дмитра Дубняка, у відкритому вигляді на технічному поверсі будинку біля виходу на дах, де все вкрите товстим шаром пилу. Проте безпосередньо на кейсі пилу майже немає, що свідчить про те, що ним користувались в потрібний момент. Адже, зі слів Дмитра Дубняка, простояти два роки у ввімкнутому стані і весь час працювати обладнання не могло", - йдеться у статті.

Видання розповідає, що ще вранці на місце події прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Проте пристрій не вилучали, а лише оглянули на предмет наявності вибухонебезпечних елементів, після чого поїхали. Не забирали пристрій і нацгвардійці, хоча саме їм, як вони стверджують, належить це обладнання.

Лише під кінець дня на місце знахідки прибули високопоставлені силовики – командир військової частини 1141 Національної гвардії України Василь Гуртовський та начальник слідчого відділу управління СБУ у Волинській області Олександром Хитриком.

Представникам Волиньради показали лише технічний паспорт установки, з вказаним серійним номером. Проте віднайти відповідний «серійник» на пристрої не вдалось – спочатку його буцімто не знали де знайти, а спеціаліст зі зв’язку, якого викликали на місце, заявив що для цього потрібно розбирати установку, чого так і не зробили.

"Тим часом силовики раз-пораз комусь телефонували і після розмов, зрештою, вирішили обладнання забрати. Проте не Нацгвардія, якій належить обладнання, а обласне управління СБУ – відповідне рішення на місці прийняв Олександр Хитрик", - йдеться у матеріалі.