Українці розказали про свої партійні вподобання на найближчих виборах до ВР - опитування

Найбільше підтримки отримали партії "Батьківщина", "Солідарність" та "Слуга народу".

Якби парламентські вибори пройшли цієї неділі, то найбільшу підтримку отримала б партія "Батьківщина" - 14 % українці віддали б за неї свої голоси.

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

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Інші партії отримали б менше 10 % підтримки українців. Зокрема, партію БПП "Солідарність" підтримали б 7 % опитаних, партію "Слуга народу" - 6 %, "Громадянська позиція" - 6 %, Опозиційний блок - 6 %, партію "За життя" - 4 %, Радикальну партію - 4%, Самопоміч - 3 %, партію "Свобода" - 2 %, Укроп - 2%, Аграрна партія України - 2 %, Онова, ДемАльянс, Справедливість, Рух Нових Сил та Соцпартія отримали б по 1 % голосів виборців.

Що ж стосується партій Наш Край, Народний фронт та Відродження, то за них би не проголосував жоден із опитаних.

Крім того 16 % опитуваних скзали, що не будуть голосувати на парламентських виборах, а 18 % опитуваних важко було відповісти або не мали відповіді на поставлені питання.

Дослідження проведене з 29 вересня по 14 жовтня 2018 року.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2400 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.