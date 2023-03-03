Українська команда MacPaw запустила оновлену версію свого VPN-рішення ClearVPN 2.

Українська команда MacPaw запустила оновлений застосунок ClearVPN 2 для безпечного серфінгу інтернетом. Це повністю безкоштовне VPN-рішення, яке не потребує додаткових технічних навичок й максимально просте у використанні.

Як йдеться в анонсі, у новій версії програми розробники відмовилися від моделі "вибору країни", яку використовують більшість VPN-рішень – замість цього створено шорткати. Також автори спростили інтерфейс та додали функцію онлайн-захисту, яка самостійно аналізує місцеперебування користувача й на основі його вибирає найкращі налаштування.

Водночас розробники розширили список серверів до 40 країн та створили покращені алгоритми, які забезпечують "блискавичну швидкість інтернет-з’єднання".

Як скористатися ClearVPN 2

Завантажте і встановіть ClearVPN 2 на свій пристрій (iPhone, Android, Windows, Mac).

Залогінившись, відкрийте застосунок та клацніть на іконку шестерні у верхньому правому кутку.

Перейдіть на вкладку "Героям слава".

Підпишіть запит за допомогою Дія.Підпису у застосунку "Дія". Як це зробити, читайте тут.

Як результат, вам відкриється безкоштовний доступ до Premium плану ClearVPN 2.

Зазначається, що користувачі можуть під'єднати до 6 пристроїв до свого акаунту ClearVPN 2 на наступних платформах: macOS (10.14 і новіші) Windows 10 (оновлення 1809 і новіші) iOS (13.0 і новіші) і Android (6.0 і новіші).

Раніше УНІАН розповідав, що в інтернеті набирає популярність браузер CENO – з ним все відкривається без VPN. На перший погляд, це звичайний браузер-клон, призначений для перегляду сайтів, проте він використовує зовсім інший підхід до роботи.

Також ми переказували розслідування The Wired про Telegram та його засновника росіянина Павла Дурова. Попри його обіцянки не співпрацювати з урядом РФ, Дуров все ж міг піти на компроміси з Кремлем, щоб зберегти 7% російської аудиторії телеграму.

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