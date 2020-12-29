За його словами, у приміщеннях в’язниці був "класичний 1937 рік".

Колишній політв’язень та журналіст Станіслав Асєєв, який з 2017 по 2019 роки перебував у полоні бойовиків в донецькому концтаборі «Ізоляція» розповів про викрадення й катування проросійськими найманцями.

Про це йдеться в інтерв’ю Української правди.

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Асєєва викрали, коли той повертався додому з репортажу для українських ЗМІ про так званий «день республіки». Під час огляду рюкзака журналіста патруль бойовиків кудись подзвонив, а за 5-7 хвилин з’явилися люди в цивільному та забрали українця.

Як виявилось, Асєєва розшукували вже півтора року – коли той випадково засвітився з камерою на похованні Гіві.

«Вони затягли мене до машини, одягли мішок на голову і повезли до будівлі так званого "МГБ" на Шевченка, 26. Це фактично центр Донецька», – розповів Асєєв.

На так званому «допиті» окупанти били затриманого, хоч спершу пробували на камеру взяти у нього пояснення: хто він і звідки.

«Тільки-но камеру вимкнули, внесли "тапік". Це пристрій, дроти якого "приєднують" до різних частин тіла. Мені ці дроти приєднали до великих пальців рук — з цього почались катування. Побиття, психологічний тиск, погрози — їм потрібно було вибити з мене зізнання, що я не просто журналіст, а ще й шпигун, працюю на Головне управління розвідки України. Я все підписав через годину катувань. Я сказав: все, що треба, підпишу», – зазначив екс-політв’язень.

Протягом перших трьох тижнів свого ув’язнення Асєєв перебував у підвалі. Звідти бойовики змушували його писати публікації у Facebook і вдати, що той досі не волі.

28 місяців Асєєв пробув у «Ізоляції» – колишньому заводі та унікальному культурному просторі Донецька – до приходу росіян.

«Специфіка «Ізоляції» в тому, що це не офіційна в’язниця, а саме концтабір. Це не просто медійна назва. Це слово, яке найточніше передає те, що там відбувається», – пояснив він.

За його словами, у приміщеннях в’язниці був «класичний 1937 рік».

«Я, звісно, не можу судити, як було тоді, але в "Ізоляції" немає жодних меж. Бо навіть у тридцятих роках в СРСР, якщо "політичного" засудили, його вже хоча б не чіпали. В "Ізоляції" ви будете терпіти щоденні, цілодобові знущання. Мене туди перевели через два місяці після винесеного так званого вироку, і я це відчув на власному досвіді», – відповів Асєєв.

«Ізоляція» це справді унікальне місце в усіх сенсах. Унікальне, звісно, зі знаком "мінус". З психологічної точки зору, навіть з точки зору психіатрії, там панують класичні психопати й садисти, цього не помічати було неможливо», – підсумував екс-політв’язень.

Асєєв також повідомив найпоширеніші способи катувань у концтаборі.

«Що відбувається у тих підвалах? Людину роздягають догола, прив’язують скотчем так, що вона не може поворушитися, і роблять все, що завгодно. Вони розраховують на те, що ніхто ніколи про них не дізнається», – додав журналіст. Також він зауважив, що Україна вже встановила більшу частину адміністрації в’язниці

Обмін полоненими у 2019 році

Рік тому, 29 грудня 2019 року, відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР". З полону бойовиків повернулися 76 українців, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, який перебував у полоні понад 2 роки. З полону звільнили 12 військових і 64 цивільних осіб.

Загалом звільнили 81 людину, але 5 людей залишилися на окупованій території. У межах обміну Україна передала бойовикам понад 120 людей, ще 17 відмовилися брати участь в обміні. Українська влада зокрема передала колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській у 2014 році, та бразильця Рафаеля Лусваргі.

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Автор: УНІАН