За його словами, він убив маленького хлопчика.

Українські спецслужби перехопили розмову ще одного російського окупанта, який по телефону розповідав про те, як вбиває мирних жителів України.

"Мої руки по лікоть в крові. Я жорстоко вбив хлопчика, військових і цивільних", - сказав окупант.

Також він додав, що і російська армія несе втрати, а сам він народився в сорочці.

"Снайпер стріляв по мені. Але я був у касці, каска врятувала", - додав російський військовий.

Крім того, він зазначив, що не знає, коли окупанти покинуть Україну. За його словами, українські військові не здаються і тримають оборону.

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