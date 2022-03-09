Перехоплено розмову окупанта / ua.depositphotos.com
Українські спецслужби перехопили розмову ще одного російського окупанта, який по телефону розповідав про те, як вбиває мирних жителів України.
"Мої руки по лікоть в крові. Я жорстоко вбив хлопчика, військових і цивільних", - сказав окупант.
Також він додав, що і російська армія несе втрати, а сам він народився в сорочці.
"Снайпер стріляв по мені. Але я був у касці, каска врятувала", - додав російський військовий.
Крім того, він зазначив, що не знає, коли окупанти покинуть Україну. За його словами, українські військові не здаються і тримають оборону.