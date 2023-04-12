ГУР опублікував новий перехоплення, в якому російський солдат хвалиться деталями своєї майбутньої розвідки. Його загін потрапив в оточення ЗСУ.

Головне управління розвідки МО України опублікувало "захоплюючу" розповідь про чергові "пригоди" окупантів на фронті.

У новому перехопленні солдат РФ розповідає своїй "кралі", що його загін потрапив у кільце ЗСУ: "Ну так... у кільці ми невеликому. Оточили нас коротше. Вони десь там пробилися, щось пробили, я не знаю, брехати не буду", - говорить він.

Окупант самовпевнено хвалиться, що його такі труднощі не турбують. Каже, що піде в самоволку, в розвідку.

Відео дня

"Засяду, буду дивитися, як вони пересуваються, що вони роблять", - заявив солдат РФ.

Він стверджує, що на оточення ЗСУ йому "похр*н", він готовий його "пробивати". При цьому у його "товаришів" мобілізованих в арсеналі лише 4 танки.

Окупанти в шоці від успішних операцій ЗСУ - перехоплення ГУР

Нагадаємо, що 2 квітня розвідники України опублікували особливо цікавий епізод розмов окупантів з фронту.

У ролику російський солдат поскаржився своєму батькові, що ЗСУ знищили майже всю роту армії РФ на фронті. Він і його "товариші" знаходяться в поганому настрої. Ще трохи, і вони будуть ігнорувати всі накази вищого керівництва.

Також раніше один з окупантів заявив у розмові зі знайомим, що Міноборони РФ перестало виплачувати грошові компенсації навіть сильно контуженим.

Вас також можуть зацікавити новини: