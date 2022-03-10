Влада України попросила світову спільноту сфокусувати свою увагу саме на проблемі, пов'язаній з ЧАЕС, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Українська влада вимагає негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це сказала віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що на захопленій збройними силами Російської Федерації Чорнобильській АЕС була пошкоджена спеціальна лінія електропередач, в результаті чого знеструмленими залишились енергоблоки.

"Ми вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і просимо світову спільноту сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі", - наголосила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не впораються з охолодженням. Як наслідок - зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, в європейські країни.

Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

9 березня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

На даний час біля Чорнобильської АЕС тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

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