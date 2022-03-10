Реально втрат серед цивільних в Україні значно більше, вважають в Управлінні верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

В Організації Об'єднаних Націй зафіксували 516 загиблих і 908 поранених цивільних після вторгнення військ Російської Федерації.

Про це йдеться в інформаційній довідці Моніторингової місії ООН, яка є у розпорядженні УНІАН.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі 8 березня 2022 року (місцевий час) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 1424 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 516 загиблих і 908 поранених", - йдеться у звіті.

Зокрема, 516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчаток, а також 23 дитини і 321 дорослий, стать яких не вдалось встановити.

Серед 908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини і 723 дорослих, стать яких не вдалось встановити

При цьому, у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 573 випадки (111 загиблих і 462 поранених): на території, яка контролюється Урядом: 436 випадків (87 загиблих і 349 поранених), на території, яка контролюється самопроголошеними "республіками": 137 випадків (24 загиблих і 113 поранених)

Також в інших областях України (м.Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій та Житомирській областях) у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 851 випадок (405 загиблих та 446 поранених)

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - сказано у повідомленні.

В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реальні втрати значно більші.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 9 березня, з початку війни Росії проти України загинули 474 цивільних.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті вже загинули понад тисяча осіб.

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