Точна кількість загиблих поки невідома.

За уточненими даними Донецької ОДА, з початку вторгнення російських військ на територію України внаслідок обстрілів Маріуполя було поранено 138 мирних жителів.

Про це повідомив Голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, 2 березня на Донеччині найважчі бої тривають поблизу Маріуполя. Точна кількість загиблих мешканців поки невідома.

"Ситуація щодо Маріуполя. Володіємо даними, що загалом 138 поранених з моменту вторгнення окупантів. Вчора в Маріуполі - 28 поранених, сьогодні (станом на 12:00 - УНІАН) - це ще 2 поранених. Інформації про загиблих не надаю, адже вона перевіряється. Частина тіл загиблих знаходяться біля будинків", - заявив Павло Кириленко.

Він додав, що зранку середи тривають постійні обстріли Волновахи, мешканці сидять у підвалах та укриттях. Евакуацію людей проводять Національна поліція та військові Збройних сил.

"Наші звернення і спроби зв’язатись з міжнародними організаціями не були успішними. Вирішили проводити заходи власними силами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі тривають бої: ЗСУ тримають оборону і знищують техніку ворога.

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