У США ухвалили стратегію захисту від електромагнітної зброї

Стратегія буде доповнена відповідним планом дій.

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) повідомило про ухвалення Вашингтоном стратегії щодо захисту від "загроз, пов'язаних із електромагнітними імпульсами (ЕМІ) і збуренням геомагнітного поля".

Відповідну заяву опублікувала прес-служба виконавчого департаменту уряду США, dw.com.

У стратегії викладені "чітке бачення і підхід" МВБ "по захисту критично важливої інфраструктури" Сполучених Штатів від "потенційно катастрофічних ЕМІ-інцидентів", а також принципи реагування на них та відновлення в подібних обставинах.

Документ розроблений з урахуванням консенсусу, наявного в американських розвідслужбах щодо тієї небезпеки, яка у зв'язку із залученням даного виду озброєнь може йти від противників США.

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У першу чергу під загрозу можуть бути поставлені інфраструктурні об'єкти, електричні й транспортні мережі, комунікаційне обладнання.

Стратегія буде доповнена відповідним планом дій, який буде містити в собі список конкретних кроків, покликаних "оптимізувати наявні ресурси" і забезпечити кращу координацію між федеральною, регіональною та місцевою владою, галузевими відомствами й приватними операторами.

Електромагнітна зброя - це група озброєнь, в якій для надання початкової швидкості снаряду використовується магнітне поле або ціль уражається безпосередньо за допомогою електромагнітного випромінювання.

Обладнання та електроніка при цьому виводиться з ладу за рахунок перенапруження мережі. Мова в даному випадку йде про нелетальну зброю, що працює за рахунок освоєння енергії електромагнітного імпульсу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зв'язку зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії й Китаю, віце-президент США Майк Пенс заявив про намір створити до 2020 року космічні сили США, які стануть шостим родом американських військ.

Важливість створення нового роду військ пояснюють тим, що Сполучені Штати все більше покладаються на супутники, які важко захистити в космосі. Супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші послуги, що мають життєво важливе значення для збройних сил та економіки.

За словами міністра оборони США Джеймса Меттіса, космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю. Глава Пентагону неодноразово підкреслював, що Штати не планують розміщувати зброю в космосі, проте підкреслив важливу роль, яку відіграють супутники не тільки у військових операціях, але і в світовій економіці.