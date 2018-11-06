RFERL: Бойові роботи України й Росії в списку машин, які змінять суть війни

Хоч українська і російська розробки потрапили в список, вони все ж відстають від технологічних можливостей інших країн і компаній.

Інженери України намагаються створити автономну бойову машину. А у Росії хваляться, що вже випробували свою розробку на полях бою в Сирії.

Тож Radio Free Europe/Radio Liberty склало список із шести роботів-вбивць, які зараз на технологічній передовій світу.

Російський безпілотний танк «Уран-9» оснащений 30-міліметровою гарматою, яка здатна пробити цегляні стіни. Крім того, машина оснащена чотирма ракетами, які можуть підбивати танки і повітряні цілі. У Росії кажуть, що 10-тонний бойовий робот був випробуваний у Сирії. Однак, в ході виконання завдань у машини часто виникали технічні проблеми. А в розпал бою оператор «Урана-9» надто часто втрачав зв’язок з машиною.

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У список видання також потрапила українська розробка – безпілотна наземна бронемашина «Фантом». Вона важить 2,5 тони і оснащена гарматою з калібром 12,7 міліметрів. Її поки не випробували в бою. Але деякі українські військові сумніваються, що підтримка такого робота буде корисною.

Неназваний український військовий пояснив RFERL: «Якщо ми будемо вести патрулювання вночі і цей робот буде їхати поруч, нас побачать і почують за два кілометри. Тому я кажу розробникам: «Хлопці, цей робот крутий, але краще лишіть його собі»».

Втім, не всі безпілотні машини провалили бойове хрещення. Автономна бронемашина The Guardium, яку розробили в Ізраїлі, успішно виконує завдання на передовій з дня своєї презентації в 2012 році. Машину можна оснастити низкою сенсорів. З її допомогою можна доставляти все необхідне солдатам на лінії вогню, оскільки вона здатна везти сотні кілограмів корисного вантажу.

Хоч The Guardium лишається на службі армії, компанія, яка його розробила, припинила виробництво робота в 2016 році через відсутність зацікавлення в ньому з боку міжнародних покупців.

Компанія Samsung більш відома своїми смартфонами. Але в 2014 році її підрозділ встановив фалангу озброєних роботів-вартових вздовж кордону Південної Кореї з КНДР. SGR-A1 може виявити підозрілий рух на відстані 4 кілометрів. В разі тривоги оператор-людина може віддати роботам команду привести в бойову готовність свої кулемети, які зазвичай приховані під корпусом, або запустити 40-міліметрові гранати в напрямку цілі. Система викликала серйозні суперечки щодо етичності використання летального автономного озброєння.

Але найбільш відомий робот-вбивця у світі – це, напевне, безпілотник Reaper, яким користуються Військово-повітряні сили США з 2007 року. Ракета цього робота три роки тому знищила бойовика «Ісламської держави» з Великої Британії «джихадиста Джона», який перед камерами різав голови заручникам. Reaper може літати до 14 годин з повним озброєнням на борту. Він рухається надто високо і тихо, щоб його можна було легко виявити з землі.

Видання також нагадує і про погану славу американського робота. Після терактів 11 вересня 2001 року ракети, запущені з його борту, вбивали окрім терористів ще й мирних людей у Пакистані, Ємені і Афганістані. Це викликало міжнародний осуд і невдоволення.

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Однак, фізична віддаленість живих солдатів від насильства війни все більше стає буденною справою. Але для багатьох «червоною лінією», за яку не можна переступати, стало використання штучного інтелекту чи повністю автономної зброї у війні. Однак, такі роботи вже існують. Зокрема, робот Atlas був розроблений компанією Boston Dynamics за гроші американського Міноборони.

Він може перевершити більшість солдатів-людей у фізичних можливостях. Про повну самостійність поки не йдеться. Але розробка штучного інтелекту набирає оберти. Тож не виключено, що його можуть використати для побудови армії самостійних роботів. Уряди багатьох країн закликають запровадити вже зараз відповідні заборони на зброю, якій не потрібна команда людини, щоб відкрити вогонь. Однак, експерти стверджують, що зупинка розробки бойових роботів в одній країні не означає, що їх не створять інші.