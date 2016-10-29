У Флориді після посадки загорівся транспортний літак DC-10 (відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал NBC6.

Інцидент стався в аеропорту Форт-Лодердейл/Холлівуд штату Флорида.

Компанія FedEx заявила, що два пілоти повітряного судна знаходяться в безпеці.

Fedex plane fuselage exploding at the airport right in front of my dads gate pic.twitter.com/bQZAev2qFv — Alex Robles (@Alex_Robles44) October 28, 2016

За даними телеканалу, після посадки літака сталася поломка лівого шасі, в наслідок чого борт вдарився об землю і почалося загоряння лівого крила. Потім стався вибух.

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DC-10 летів з міста Мемфіс, штат Теннесі.

Після спалаху до літака одразу ж вирушили екстрені служби аеропорту. NBC6 призводить відео процесу гасіння літака, опубліковане користувачем Twitter. За даними телеканалу, пожежа була швидко ліквідована.

Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту Чикаго під час зльоту загорівся «Боїнг-767» авіакомпанії American Airlines. Всього на борту літака перебували 170 осіб, включаючи 9 членів екіпажу.