У Флориді після посадки загорівся транспортний літак DC-10 (відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал NBC6.

Інцидент стався в аеропорту Форт-Лодердейл/Холлівуд штату Флорида.

Компанія FedEx заявила, що два пілоти повітряного судна знаходяться в безпеці.

Fedex plane fuselage exploding at the airport right in front of my dads gate pic.twitter.com/bQZAev2qFv