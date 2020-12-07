У столиці готуються до проведення вакцинації від коронвірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав під час онлайн-брифінгу.
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"Сьогодні всі країни борються зі стрімким розповсюдженням вірусу. Зокрема деякі держави для упередження захворювання вже невдовзі розпочнуть вакцинацію громадян. Як ми знаємо, вакцину від коронавірусу замовив і уряд України. Інформації щодо того, коли вона надійде та в якій кількості, ми поки що не маємо. Але готуємося до цього», - сказав Кличко.
За його словами, у столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини, а медзаклади - процедуру вакцинації.
«У столичних медзакладах первинної ланки працюють кабінети щеплень з медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцин. За необхідності місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу. Тож, коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати вакцинацію», - запевнив Кличко.
Вакцина проти коронавірусу: що відомо
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