Зазначається, що важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи.

Лікарі дійшли висновку, що втрата нюху при COVID-19 – це добрий знак.

Читайте такожВтрата нюху і смаку при коронавірусі: що робитиПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що лікарі помітили закономірність, що цей симптом притаманний людям з легким перебігом хвороби.

«Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи», – говориться у сюжеті.

Поки у світі ще не фіксували таких випадків, щоб нюх після коронавірусу не відновився зовсім.

«Все відновиться, просто треба час», – запевняють лікарі.

Симптоми коронавірусу: що варто знати

До найбільш поширених симптомів інфікування коронавірусом, за даними Всесвітньої охорони здоров'я, відносяться:

лихоманка

сухий кашель

утомлюваність

За пів року коронавірус як інфекція в Україні не поміняв свою «поведінку», проте став дещо агресивнішим. У хворих з'явилися і нові симптоми.

Тепер до симптомів додався нежить і першіння в горлі. Так, два-три дні спостерігається сухий кашель, потім продуктивний кашель і задуха. Крім того, не завжди симптомом коронавірусу є температура.

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Автор: УНІАН