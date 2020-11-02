За словами головного санлікаря, транспорт доведеться зупиняти, якщо система охорони здоров'я опиниться в колапсі.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, за яких умов буде повністю зупинено громадський транспорт.

Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Питання зупинки громадського транспорту буде розглядатися в останню чергу. Сьогодні ми говоримо про те, що треба дотримуватися протиепідемічних норм. Сьогодні ми просимо людей – носіть маски, дотримуйтесь фізичної і соціальної дистанції. Сьогодні ми просимо бізнес – створіть умови, щоб люди могли дотримуватися протиепідемічних норм. Ми просимо органи місцевого самоврядування – забезпечте велику кількість рухомого складу громадського транспорту на маршрутах, щоб люди могли пересуватись містом в межах посадкових місць", - сказав Ляшко.

"Якщо все це буде дотримуватись, система охорони здоров'я з боєм, але справиться з зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Якщо цього не дотримуватись, і буде зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, які будуть призводити до колапсу системи охорони здоров'я, іншого виходу, як повністю зупиняти громадський транспорт, не буде", - наголосив Ляшко.

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Адаптивний карантин в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм’якіші - в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

В Україні адаптивний карантин наразі діє до 31 грудня.

З 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

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Автор: Віталій Саєнко