Через рік після зґвалтування дитини суд виніс вирок затриманому вітчиму.

У Вінниці чоловіка засудили до 13 років в'язниці за зґвалтування шестирічної дитини.

Злочин стався на початку 2020 року. Як повідомляли у відділі комунікації поліції Вінницької області, 20 січня до правоохоронців звернулася мати дівчинки. Жінка заявила, що її співмешканець зґвалтував її малолітню доньку у них же вдома.

Читайте такожУ Сумах відомий фотограф зґвалтував 9-річну дівчинкуТоді поліцейські затримали 36-річного підозрюваного і відправили до СІЗО. Шестирічну дитину госпіталізували.

Через рік суд виніс вирок затриманому.

«Після проведення всіх необхідних процесуальних дій та експертиз, які підтвердили вину чоловіка, слідчі скерували матеріали розслідування з обвинувальним актом до Вінницького міського суду. Суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та засудив його до 13 років ув'язнення», — розповіли правоохоронці.

Вас також зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова