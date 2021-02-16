У Вінниці чоловіка засудили до 13 років в'язниці за зґвалтування шестирічної дитини.
Злочин стався на початку 2020 року. Як повідомляли у відділі комунікації поліції Вінницької області, 20 січня до правоохоронців звернулася мати дівчинки. Жінка заявила, що її співмешканець зґвалтував її малолітню доньку у них же вдома.
Читайте такожУ Сумах відомий фотограф зґвалтував 9-річну дівчинкуТоді поліцейські затримали 36-річного підозрюваного і відправили до СІЗО. Шестирічну дитину госпіталізували.
Через рік суд виніс вирок затриманому.
«Після проведення всіх необхідних процесуальних дій та експертиз, які підтвердили вину чоловіка, слідчі скерували матеріали розслідування з обвинувальним актом до Вінницького міського суду. Суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та засудив його до 13 років ув'язнення», — розповіли правоохоронці.
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