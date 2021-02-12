Сніговий колапс триває: сьогодні Україну накриють снігопади та хуртовини, на дорогах буде слизько (відео)

Вночі у північних областях очікується значний сніг.

В Україні тривають хуртовини / Фото REUTERS

Сьогодні, 12 лютого, в Україні, крім південого сходу, складні погодні умови, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

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На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - йдеться у повідомленні.

Сильні снігопади в Україні

Станом на сьогодні, 12 лютого, 06:00, опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.

"Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській - до 90 см, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15 - 20 см)", - йдеться у повідомленні Укравтодору.

У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях спостерігався дощ при температурі 0°...+9°.