ВР почала засідання з питання про затримання та арешт депутата Березкіна (онлайн-трансляція)

Також парламент розгляне питання імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері охорони тваринного і рослинного світу.

ВР почала розгляд питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Станіслава Березкіна.

Також, Верховна Рада України сьогодні має включити до порядку денного сесії і направити на висновок Конституційного суду два законопроекти про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів, які заплановано включити до порядку денного сесії, зокрема питання посилення інформаційної безпеки та протидії державі-агресору в інформаційній сфері.

Парламент сьогодні також розглядатиме блок питань аграрної політики.

Крім того, народні депутати мають намір розглянути закон про приватну детективну діяльність з пропозиціями президента.

Також сьогодні ВР розгляне питання імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері охорони тваринного і рослинного світу.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту визнав подання Генеральної прокуратури на затримання та арешт депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна недостатньо вмотивованим та необґрунтованим.

24 жовтня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна. У САП вважають, що він, ймовірно, причетний до заволодіння $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку».

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7 листопада Луценко подав до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Березкіна.

Довідка УНІАН. За підозрою у заволодінні $20 млн кредитних коштів «Ощадбанку» детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, 24 жовтня їм було повідомлено про підозру. Прокурори внесли до суду клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн грн.

Серед підозрюваних: двоє чинних і один колишній працівник банку, які, за даними САП, готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника; оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком як забезпечення кредиту; 5 осіб - головний бухгалтер і працівники підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку підробили низку документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом їх переведення у безготівкову форму; син народного депутата Станіслава Березкіна, який нібито разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

У САП вважають, що заволодіння $20 млн державного банку було організоване народним депутатом і виконане його близькими родичами і бізнес-партнерами.

Березкін запевняє, що він та його родина злочинів не вчиняли.