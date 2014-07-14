У Луганській області терористи підірвали міст через річку Айдар

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

В результаті вибуху пошкоджено два прогону мосту з шести. На даний момент проїзд заборонений, об'їхати пошкоджений міст можна через села Титарівка та Новоселівка.

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