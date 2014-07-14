У Луганській області терористи підірвали міст через річку Айдар

11:18, 14 липня 2014
Політика
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12 липня в Старобільському районі Луганської області бойовики здійснили підрив мосту через річку Айдар на дорозі Р-07 "Чугуїв - Мілове".

В Луганской области подорван мост / УНИАН

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

В результаті вибуху пошкоджено два прогону мосту з шести. На даний момент проїзд заборонений, об'їхати пошкоджений міст можна через села Титарівка та Новоселівка.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня бойовики з "ДНР"підірвали міст в Донецькій області за Харцизьком.

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