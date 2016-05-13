Джамалу нагородили за рядок з пісні "1944" (відео)
19:24, 13 травня 2016Суспільство
4949 0
Українська виконавиця Джамала отримала першу нагороду за пісню "1944", з якою вона виступає на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2016".
Журі оцінило фразу з пісні Джамали / youtube.com
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Джамали в Facebook.
"Наша перша нагорода на "Євробаченні"! EUROSTORY AWARD 2016 - за кращий рядок в конкурсній пісні в цьому році. Переможців визначало професійне журі письменників", - сказано в ньому.
Читайте також"Не спровокували": Джамала розповіла про дзвінок пранкерів з РФ, які представилися помічниками Порошенка
Журі таким чином відзначило рядок "You think you are gods, but everyone dies" ("Ви вважаєте себе богами, але всі вмирають").
Нагадаємо, Джамала пройшла у фінал "Євробачення", який відбудеться в суботу, 14 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter