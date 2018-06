Джамалу нагородили за рядок з пісні "1944" (відео)

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Джамали в Facebook.

"Наша перша нагорода на "Євробаченні"! EUROSTORY AWARD 2016 - за кращий рядок в конкурсній пісні в цьому році. Переможців визначало професійне журі письменників", - сказано в ньому.

Журі таким чином відзначило рядок "You think you are gods, but everyone dies" ("Ви вважаєте себе богами, але всі вмирають").

Нагадаємо, Джамала пройшла у фінал "Євробачення", який відбудеться в суботу, 14 травня.