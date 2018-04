Відбудеться брифінг за участю творців фільму ”The Future is Wild”

30 .11.2006 в 14:00 в Центрі Сімейного Дозвілля «Дивосвіт» в приміщенні клубу «Sky Hall» на 4 поверсі відбудеться прес-брифінг, присвячений зустрічі з творцями фільму «The future is wild».

На прес-брифінгу будуть присутні представники дирекції ЦСД «Дивосвіт», John Adams - ексклюзивний продюсер, автор ідеї і творець "The Future is Wild" і Sean Read - директор The Future is Wild Limited. Бюджет фільму склає 100 000000 $

Акредитація і подробиці за телефоном 8(067) 4775938 Ірина.

"The Future is Wild "

Жанр: Animation, Документальний, Фантастика

Режисер: Джон Адамс /John Adams/