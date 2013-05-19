Гітару The Beatles продали з молотка
10:38, 19 травня 2013Суспільство
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Гітару The Beatles продано на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.
Гітару The Beatles продали з молотка / Фото з Вікіпедії
Гітару, на якій грали учасники британської групи The Beatles Джон Леннон і Джоржд Харрісон, продано на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, напівакустичний інструмент було виготовлено компанією VOX спеціально для The Beatles.
Харрісон виконував на цій гітарі пісню I Am The Walrus, а Леннон грав на ній у кліпі на Hello, Goodbye.
Організатори аукціону припускали, що лот піде за суму від 200 до 300 тис. доларів.
Ім'я покупця не розголошується.
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