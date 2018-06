Гітару The Beatles продали з молотка

Гітару, на якій грали учасники британської групи The Beatles Джон Леннон і Джоржд Харрісон, продано на аукціоні в Нью-Йорку за 408 тис. доларів.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, напівакустичний інструмент було виготовлено компанією VOX спеціально для The Beatles.

Харрісон виконував на цій гітарі пісню I Am The Walrus, а Леннон грав на ній у кліпі на Hello, Goodbye.

Організатори аукціону припускали, що лот піде за суму від 200 до 300 тис. доларів.

Ім'я покупця не розголошується.