Депутат визнає, що люди хворіють на грип та пневмонію, і навіть вірить в існування вірусу SARS.

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга народу») пояснив свої резонансні слова про те, що коронавірус нібито є «вигаданою хворобою».

Депутат визнає, що люди хворіють на грип та пневмонію, і навіть вірить в існування вірусу SARS.

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"Я вірю в те, що люди хворіють, я вдячний лікарям за те, що вони допомагають ставати людям здоровіше, ставлять їх на ноги. Я вірю, що люди хворіють на грип, пневмонію, різними видами різного ступеня тяжкості, вірю, що є SARS, і він був ідентифікований давно, що існують коронавіруси, і вони були ідентифіковані давно, ще в Радянському Союзі в 1960-х роках. У 2015 році деякі турагентства не рекомендували їхати в одну африканську країну, тому що там був коронавірус", - зазначив Камельчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, йдеться про інше - "мова про всесвітній рівень, маніпулювання цифрами і статистикою".

"Моя особиста позиція - щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні. Все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися свої здоров'ям по-іншому. Немає доказів того, що це передається саме в такий спосіб від невакцинованої людини", - висловився нардеп.

Заява Камельчука про «вигаданий коронавірус»

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція СН) заявив, що коронавірус – це «вигадана хвороба», а вакцинація може бути небезпечною.

«Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19», - заявив парламентар в ефірі одного телеканалів.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

Центр громадського здоров'я. Нагадаємо, адекватні дійсності та науково обґрунтовані дані про пандемію коронавірусу публікують МОЗ

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Автор: Дмитро Захаров