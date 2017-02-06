Поранений в Авдіївці британський фотограф показав обстріляний з "Граду" будинок

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Авдіївська квартира + ударна вирва. Олена (господарка квартири – ред.) померла за середнім вікном. Я був у кімнаті зліва. Офіційний звіт – 120мм "Град",– написав британець про подробиці обстрілу, під який потрапив.

#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0 — Christopher Nunn (@chrisnunnphoto) 6 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня о 23:00 внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Читайте такожПрипиніть бойові дії: в ОБСЄ заявили про віддалені звуки бою в районі Авдіївки

В неділю, 5 лютого, ремонтні бригади завершили роботи з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

За даними Міноборони, станом на 6 лютого ситуація на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам'янки та позицій шахта Бутівка, залишається вкрай неспокійною.

«Як і раніше, окупанти не полишають своїх агресивних намірів. Масово застосовується важка зброя, яку противник зосередив на передовій, а також у своїй прифронтовій смузі», - наголосив речник відомства з питань АТО Олександр Мотузяник.

Всього упродовж доби на Донецькому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 17 з яких з використанням важкого озброєння.