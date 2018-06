Поранений в Авдіївці британський фотограф показав обстріляний з "Граду" будинок

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Авдіївська квартира + ударна вирва. Олена (господарка квартири – ред.) померла за середнім вікном. Я був у кімнаті зліва. Офіційний звіт – 120мм "Град",– написав британець про подробиці обстрілу, під який потрапив.

#avdiika apartment + impact crater. Elena died in middle window. I was in room on left. Official report 120mm GRAD pic.twitter.com/OwHzUQDDM0