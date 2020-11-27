В ефірі прозвучала історія від нібито мешканки ОРДЛО.

Український телеканал "Наш" в чергове потрапив у скандал, повторивши тези російської пропаганди про ситуацію на Донбасі.

На це звернув увагу журналіст і представник України на мінських переговорах Денис Казанський, опублікувавши запис з ефіру телеканалу у своєму Телеграм.

"Раніше фейки про розп'ятих хлопчиків і згвалтованих карателями бабусь показували російські ЗМІ. А тепер цим займаються вже українські телеканали", - пише журналіст.

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На відео можна побачити, як в ефір телефонує нібито мешканка ОРДЛО і каже, що "особисто бачила, як український літак бомбив мирних жителів Донбасу, і в кабіні було видно льотчика, який сидів і сміявся".

"Ніхто з ведучих, зрозуміло, не пояснив, що такого бути не може. Ця дичина видається за чисту монету", - написав Казанський.

На записі також видно, що на включенні в ефірі була екс-"регіоналка" Олена Бондаренко, яка під час розповіла "мешканки Донбасу" ствердно киває головою. Слухаючи цю розповідь, один з ведучих ефіру лише запитав: "Сміється, прямо?".

Даний епізод - не єдиний скандальний для телеканалу "Наш". Раніше в його ефірі показали опитування глядачів, за результатами якого 76% опитаних нібито підтримали висунення Володимира Путіна на Нобелівську премію миру.

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Автор: УНІАН