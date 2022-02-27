Це розпочали ширити українські телеграм-канали.

Росія продовжує воювати проти України. У тому числі інформаційно, створюючи фальшиві акаунти представників української влади і маніпулюючи інформацією.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

"Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон моєї сторінки в Інстаграм, – сказав Кличко. – Ввечері російські Інтернет-видання розповсюдили інформацію з посиланням на мене, що Київ, нібито, оточений і евакуація людей неможлива. І дивно, що це розпочали ширити українські телеграм-канали", - підкреслив Кличко.

Мер закликав не довіряти брехні, а лише інформації з офіційних джерел.

"Усі разом, згуртувавшись, ми вистоїмо. Україна переможе! Слава нашій армії, слава нашим громадянам! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

Нагадаємо, як повідомив Кличко, завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година у Києві, але не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.