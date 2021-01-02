З початку 2 січня штаб порушень з боку окупантів не фіксував.

Протягом 1 січня проросійські найманці 9 разів порушили «тишу» на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Читайте такожНа Донбасі 31 грудня не минуло без ворожого обстрілу

Окупанти відкривали вогонь у передмісті Авдіївки – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено бойовий дрон противника, якого збили після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

«На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

З початку 2 січня штаб порушень з боку окупантів не фіксував.

Інші новини з фронту

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН