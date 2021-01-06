В окупованому російськими бойовиками" ЛНР " Луганську стався вибух у житловому будинку.
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Про це повідомляють «Новости Донбасса", посилаючись на підконтрольний окупантам телеканал.
Під час вибуху постраждала квартира - вікна вибило, а скло та уламки речей розлетілися навколо п'ятиповерхівки на десятки метрів.
Лояльні окупантам Telegram-канали повідомляють, що в даному будинку проживає так званий начальник управління «НМ ЛНР» Ян Лещенко, який нібито контролює постачання дешевого спиртного і контрабандних сигарет в частині «народної міліції». Там не виключили варіант переділу ринку і маскування все під побутову версію вибуху.
З посиланням на "Интерфакс" повідомляється, що Лещенко постраждав під час вибуху. Його госпіталізували.
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