За словами Олексія Данилова, ситуація складається таким чином, що питання з Донбасом неможливо вирішити військовим шляхом.

Україна повинна обговорювати питання по Донбасу тільки з Росією, бо бойовики ОРДЛО нічого не вирішують в переговорних процесах.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера, передає НВ.

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За його словами, ситуація складається таким чином, що питання з Донбасом неможливо вирішити військовим шляхом. Саме тому Україна постійно веде переговори, уточнив Данілов.

Секретар РНБО додав, що активні переговори по Донбасу - "це велике бажання завершити війну".

"Усі переговори, які сьогодні йдуть, пов'язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають ніяких рішень - це просто трата часу. Єдина інституція, з якої ми повинні говорити - це Росія. Інші люди - це найманці, це колаборанти", - заявив Данилов.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: УНІАН