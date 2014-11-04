Україна розділила "Русские марши" в РФ

Про це повідомляє видання Російська планета.

Москва

В Москві пройшов проукраїнський "Русский марш" в Любліно і пропутінський - в Щукіно.

Поліція дала оцінку чисельності акцій. За їх даними, в ході за Новоросію в Щукино взяли участь близько півтори тисячі осіб.

В ході «Русского маршу» в Любліно, за оцінками поліції, взяли участь близько двох тисяч осіб.

Калінінград

На «Русский марш» у Калінінграді прийшло значно більше прихильників Новоросії з георгіївськими стрічками і байкерів, ніж інших націоналістів - приблизно 100 осіб проти 30, повідомляє видання.

Поліція спочатку поділяла конфліктуючі сторони, потім учасників монархістського «Русского марша» в Калінінграді відвезли від прихильників Новоросії на автозаку в супроводі батальйону поліції.

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Уральські націоналісти також розкололися у поглядах на українські події.

«У зв'язку з цим, ми прийняли рішення проводити «Русский марш» без використання будь-яких банерів з політичними закликами і вимогами. Не будуть використовуватися гасла на підтримку будь-якої зі сторін в українському конфлікті. Єдині гасла будуть зображені на наших традиційних чорних щитах, "За російський народ" і "За російську владу", - пояснив РП організатор «Русского марша» в Єкатеринбурзі Максим Вахромов перед акцією.

Саратов

Альтернативний «Русский марш мира» проти війни і в підтримку України пройшов в Саратові, розколовши націоналістів на два табори.

Організатори «Російського маршу миру» виступили націоналісти партії «Російський загальнонародний союз» і ліберали з «Громадянської платформи», РПР-ПАРНАС, а також громадські активісти.

При погодженні маршруту міська адміністрація зуміла наполягти на максимальному видаленні заходи від традиційного «Російського маршу», який провели на Набережній Космонавтів націоналісти руху «Народне ополчення імені Мініна і Пожарського».

Краснодар

У Краснодарі сьогодні пройшли дві паралельні акції російських націоналістів, передає кореспондент РП. Офіційно неузгоджений «Російський марш» провели колишні члени РНЕ і ДПНІ, нереєстрові козаки, футбольні фанати - всього зібралося близько 50 осіб.

Мітинг на підтримку Володимира Путіна і Новоросії, погоджений з адміністрацією місцевим відділенням «Національного визвольного руху», зібрав близько ста учасників. Пару кварталів дві колони йшли разом, але як тільки пролунали гасла на честь президента, російські націоналісти звернули на паралельну алею.