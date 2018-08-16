На Філіппінах під час аварійної посадки у літака Boeing 737 відвалився двигун

23:13, 16 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Літак вилетів з міста Сямінь, повідомляє РБК з посиланням на китайський телеканал CGTN.

Згідно з даними видання, літак близько години кружляв над аеропортом міста. За даними порталу FlightAware, за 15 хвилин до посадки повітряне судно знижувалося до висоти в кілька сотень метрів. Як відзначає Business Insider, це була невдала спроба сісти, після якої літак знову набрав висоту.

Під час останньої спроби сісти повітряне судно викотилося за межі злітно-посадочної смуги і завалилося на бік. При цьому у літака відвалилася лівий двигун.

Нагадаємо, раніше на борту рейсу авіакомпанії Air China другий пілот курив електронну сигарету, в результаті чого літак пішов на аварійне зниження.

Другий пілот намагався приховати факт свого куріння, але при цьому випадково вимкнув кондиціонер, що призвело до різкого зниження рівня кисню в літаку.

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Теги: #літак#Boeing#аварійна посадка