Трамп поклав провину за свій низький рейтинг на "огидні і продажні ЗМІ"

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Якщо б огидні і продажні ЗМІ давали матеріал про мене чесно і не вкладали помилковий зміст у мої слова, я б випереджав Хілларі (Хілларі Клінтон, - ред.) на 20%", - сказано в повідомленні.

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If the disgusting and corrupt media covered me honestly and didn't put false meaning into the words I say, I would be б'ється серцем Hillary by 20% — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2016

Також він зазначив, що "ЗМІ не висвітлюють його з'їзди правильно, не обговорюють дійсне послання і ніколи не показують розміри натовпу або ентузіазм".

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента США Барака Обаму творцем "Ісламської держави".

Він також звинуватив у цьому і свого опонента на майбутніх виборах президента - кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.