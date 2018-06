Трамп поклав провину за свій низький рейтинг на "огидні і продажні ЗМІ"

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Якщо б огидні і продажні ЗМІ давали матеріал про мене чесно і не вкладали помилковий зміст у мої слова, я б випереджав Хілларі (Хілларі Клінтон, - ред.) на 20%", - сказано в повідомленні.

If the disgusting and corrupt media covered me honestly and didn't put false meaning into the words I say, I would be б'ється серцем Hillary by 20%