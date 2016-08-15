Трамп поклав провину за свій низький рейтинг на "огидні і продажні ЗМІ"

04:41, 15 серпня 2016
Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим, якби не ставлення американських засобів масової інформації.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Якщо б огидні і продажні ЗМІ давали матеріал про мене чесно і не вкладали помилковий зміст у мої слова, я б випереджав Хілларі (Хілларі Клінтон, - ред.) на 20%", - сказано в повідомленні.

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Також він зазначив, що "ЗМІ не висвітлюють його з'їзди правильно, не обговорюють дійсне послання і ніколи не показують розміри натовпу або ентузіазм".

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента США Барака Обаму творцем "Ісламської держави".

Він також звинуватив у цьому і свого опонента на майбутніх виборах президента - кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

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