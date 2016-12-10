Трамп про новини щодо його роботи у реаліті-шоу: вони смішні і неправдиві

Про це Трамп повідомив у Twitter.

«Повідомлення CNN про те, що я працюватиме у The Apprentice під час мого президентства, навіть частину часу, смішні і неправдиві - фейкові новини», - написав він.

Reports by @CNN that I will be working on The Apprentice during my Presidency, even part time, are ridiculous & untrue - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2016 г.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп поєднуватиме президентство з роботою виконавчим продюсером реаліті-шоу The Celebrity Apprentice.

Трамп був ведучим програми з 2008-го по 2015 рік, проте влітку минулого року телеканал розірвав контракт з ним через скандальні заяви про мексиканських мігрантів, які Трамп зробив прямо на старті своєї президентської кампанії.

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Показ нових випусків програми розпочнеться 2 січня 2017 року, провідним 15-го за рахунком сезону буде голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер, повідомляла Російська служба Бі-Бі-Сі.

У телешоу The Celebrity Apprentice беруть участь знаменитості, які прагнуть зібрати якомога більше коштів на потреби будь-якої благодійної організації.

Раніше Трамп відзначав, що не має наміру займатися справами своїх компаній на посаді президента країни. Однак багато експертів вважають, що він не зможе повністю відійти від бізнесу, посівши президентський пост, і це може призвести до конфлікту інтересів.