Трамп несподівано заявив, що відмовляється від своєї бізнес-імперії

Про це Трамп повідомив у своєму твіттері.

Обраний президентом Трамп, який піддавався критиці з боку юристів через небажання відмовитися від права власності на його бізнес-імперію, оголосив, що він проведе 15 грудня у Нью-Йорку велику прес-конференцію зі своїми дітьми і розповість про своє рішення.

«Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю для того, щоб цілком зосередитися на управлінні країною, щоб зробити Америку великою ЗНОВУ!», – написав Трамп.

"Хоча я не уповноважений робити це відповідно до закону, я відчуваю, що це візуально важливо, як президенту, щоб жодним чином не мати конфлікту інтересів зі своїми різними підприємствами", – пояснив він.

"Таким чином, готуються юридичні документи, які залишать мене поза бізнес-операціями. Президентство є набагато важливішим завданням!", – додав він.

I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.

great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.

do this under the law, I feel it is visually important, as President, to in no way have a conflict of interest with my various businesses.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.