Трамп несподівано заявив, що відмовляється від своєї бізнес-імперії

14:41, 30 листопада 2016
Світ
2794 1

Дональд Трамп повідомив, що він повністю залишить свої ділові інтереси для того, щоб уникнути появи конфлікту інтересів, як тільки він стане президентом.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це Трамп повідомив у своєму твіттері.

Обраний президентом Трамп, який піддавався критиці з боку юристів через небажання відмовитися від права власності на його бізнес-імперію, оголосив, що він проведе 15 грудня у Нью-Йорку велику прес-конференцію зі своїми дітьми і розповість про своє рішення.

«Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю для того, щоб цілком зосередитися на управлінні країною, щоб зробити Америку великою ЗНОВУ!», –  написав Трамп.

Читайте такожТрамп підтвердив ймовірність скасування угоди із Кубою

"Хоча я не уповноважений робити це відповідно до закону, я відчуваю, що це візуально важливо, як президенту, щоб жодним чином не мати конфлікту інтересів зі своїми різними підприємствами", – пояснив він.

"Таким чином, готуються юридичні документи, які залишать мене поза бізнес-операціями. Президентство є набагато важливішим завданням!", – додав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter