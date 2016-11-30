Трамп несподівано заявив, що відмовляється від своєї бізнес-імперії
Дональд Трамп повідомив, що він повністю залишить свої ділові інтереси для того, щоб уникнути появи конфлікту інтересів, як тільки він стане президентом.
Про це Трамп повідомив у своєму твіттері.
Обраний президентом Трамп, який піддавався критиці з боку юристів через небажання відмовитися від права власності на його бізнес-імперію, оголосив, що він проведе 15 грудня у Нью-Йорку велику прес-конференцію зі своїми дітьми і розповість про своє рішення.
«Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю для того, щоб цілком зосередитися на управлінні країною, щоб зробити Америку великою ЗНОВУ!», – написав Трамп.
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"Хоча я не уповноважений робити це відповідно до закону, я відчуваю, що це візуально важливо, як президенту, щоб жодним чином не мати конфлікту інтересів зі своїми різними підприємствами", – пояснив він.
"Таким чином, готуються юридичні документи, які залишать мене поза бізнес-операціями. Президентство є набагато важливішим завданням!", – додав він.
I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to ....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
do this under the law, I feel it is visually important, as President, to in no way have a conflict of interest with my various businesses..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.