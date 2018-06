"Найбільше полювання на відьом в історії": Трамп про пошуки його зв'язків із Росією

Президент США Дональд Трамп вважає «найбільшим полюванням на відьом» пошуки зв'язків його оточення, в тому числі сина, з Росією. Про це він написав у середу, 12 липня, на своїй сторінці в Twitter.

«Мій син Дональд зробив вчора все правильно. Він був відкритий, прозорий і невинний. Це найбільше полювання на відьом в політичній історії. Сумно!» — зазначив глава держави.

Читайте такожСпецпрокурор США по Росії вивчить листування сина Трампа

Трамп також нагадав про особливості висвітлення подій засобами масової інформації. «Пам'ятаєте, коли ви чуєте від фейкових ЗМІ слова "повідомили джерела", часто ці джерела просто вигадані і не існують», — написав він.

11 липня старший син президента США опублікував листування з продюсером Робертом Голдстоуном, що стосується можливості отримання передвиборним штабом батька компрометуючих документів на кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!