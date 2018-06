В Америці поставили балет на музику Френка Сінатри

Хореограф Твайла Тарп, один з найтитулованіших постановників сучасного танцю в США, у вересні 2009 року покаже новий проект, побудований на піснях Френка Сінатри. Раніше міс Тарп з успіхом здійснювала спектаклі на музику Боба Ділана і Біллі Джоела.

The New York Times нагадує, що за хореографію до мюзиклу Джоела "Movin` Out" вона удостоїлася престижної бродвейської премії "Тоні".

П’єса на музику Сінатри одержала назву "Come Fly With Me". У ній використані знамениті хіти співака, зокрема "My Way", "Witchcraft", "Summer Wind". Персонажі спектаклю – чотири пари, які протягом вечора закохуються і розлучаються.

