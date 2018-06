Сьюзан Бойл випередила Black Eyed Peas і Майкла Джексона

Міжнародна федерація звукозаписної індустрії (IFPI) оприлюднила 28 квітня дані про світові продажі музичних альбомів за 2009 рік.

За підрахунками організації, диском року, що найбільш продається, стала дебютна пластинка учасниці британського реаліті-шоу "Britain's Got Talent" Сьюзан Бойл "I Dreamed A Dream". Загальний тираж альбому склав 8,3 мільйона копій.

Для порівняння, диск, що найбільше продавався 2008 року, альбом Coldplay "Viva La Vida Or Death And All His Friends", розійшовся тиражем в 6,8 мільйонів екземплярів.

У десятку бестселерів 2009 року також потрапили альбоми Black Eyed Peas, Майкла Джексона, Тейлор Свіфт, Леді Гаги, Майкла Бубле, U2 і Андреа Бочеллі. П'ятеро зі списку артистів, що найбільше продаються, представляють лейбл Universal, останні - Sony і Warner.

Десятка альбомів 2009 року, що найбільше продаються, виглядає таким чином:

1. Сьюзан Бойл - I Dreamed а Dream

2. Black Eyed Peas - The E.n.d.(The Energy Never Dies)

3. Майкл Джексон - This Is It

4. Тейлор Свіфт - Fearless

5. Леді Гага - The Fame

6. Майкл Бубле - Crazy Love

7. U2 - No Line on the Horizon

8. Майкл Джексон - Thriller

9. Майкл Джексон - Number Ones

10. Андреа Бочеллі - My Christmas

За даними IFPI, світові продажі музики в 2009-му впали на сім відсотків; загальна виручка від них склала 17 мільярдів доларів. Спад пов'язується з погіршенням на двох основних музичних ринках - в США та Японії. Продажі музики на фізичних носіях в світі за рік впали на 12,7 відсотка. Між тим доходи від цифрових продажів виросли на 9,2 відсотка до 4,3 мільярдів доларів.

Gazeta.ua