«Поводир» Саніна презентували в Каннах

На кіноринку 66-го Каннського кінофестивалю у рамках роботи Українського національного павільйону презентовано 19 фільмів українського виробництва.

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві України з питань кіно, на презентації були присутні офіційний представник інституту German films у Східній Європі Сімона Бауманн, програмний директор фестивалю San Sebastian Роберто Суето, директор програм фестивалю Festival Internacional de Cine de Gijón Жорж Аргіз, програмний директор Vladivostok International Film Festival of Asian Pacific Countries Андрій Василенко, програмний директор Фестивалю фільмів з Росії Давід Сулаберідзе, директор фестивалю Seven Islands International Film Festival Сакші Ойха, директор міжнародної британської дистрибуційної компанії Amadeus Entertainment Іво Фьоренза, представники компанії International film sales and marketing - міжнародного дистриб’ютора з США, представники міжнародної французької дистрибуційної компанії P.F.A. Films Srl, представники дистриб’юторської компанії Sola Media та інші фахівці кіноринку.

Продюсери та режисери представили свої стрічки, що перебувають на завершальній стадії виробництва. 15 із 19 презентованих цього дня картин увійшли до державної Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів та створюються за підтримки Держкіно.

Експерти відзначили значні успіхи у розвитку українського кінематографу в останні роки та вказали на високу якість представлених кінопроектів.

Як ідеться у повідомленні, оваціями публіка зустріла презентації фільмів «Брати» режисера Вікторії Трофіменко, «Поводир» режисера Олеся Саніна та «Зелена кофта» режисера Володимира Тихого. Усі ці стрічки свого часу стали переможцями конкурсу кінопроектів на отримання державного фінансування.

Крім того, в рамках роботи Українського павільйону французька компанія Independent провела перемовини з українськими продюсерами про співпрацю у виробництві в Україні фільму відомого сербського кінорежисера Еміра Кустуріци.