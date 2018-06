Кота привітав почесний військовий караул

Про це повідомляє The Daily Mirror.

Кота Пальмерстона зустріли біля будинку шестеро гвардійців-гренадерів у блискучих сірих піджаках і ведмежих шкурах.

Фото цього було виставлене в твіттері, де помічник глави МЗС Саймон Макдональд подякував притулку для собак і котів, з якого взяли Пальмерстона.

Читайте такожУ США бобер прийшов до магазину за новорічною ялинкою

"У минулому році він був на вулицях, тепер він отримує повагу, якої він заслуговує в міністерстві закордонних справ", - сказав він.

Також Макдональд побажав усім "щасливого Різдва".

Guard of Honour for @DiploMog ! Last year on the streets - thx to @BDCH he now gets the respect he deserves @foreignoffice#HappyChristmaspic.twitter.com/oVJq3fbpBh