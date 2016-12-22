Кота привітав почесний військовий караул
Коту Пальмерстону із МЗС Великобританії надали власний військовий караул.
Про це повідомляє The Daily Mirror.
Кота Пальмерстона зустріли біля будинку шестеро гвардійців-гренадерів у блискучих сірих піджаках і ведмежих шкурах.
Фото цього було виставлене в твіттері, де помічник глави МЗС Саймон Макдональд подякував притулку для собак і котів, з якого взяли Пальмерстона.
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"У минулому році він був на вулицях, тепер він отримує повагу, якої він заслуговує в міністерстві закордонних справ", - сказав він.
Також Макдональд побажав усім "щасливого Різдва".
Guard of Honour for @DiploMog ! Last year on the streets - thx to @BDCH he now gets the respect he deserves @foreignoffice#HappyChristmaspic.twitter.com/oVJq3fbpBh— Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) December 22, 2016