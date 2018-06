"Диявольський сміх" британського прем'єра став новим інтернет-мемом (відео)

Про це повідомляє The Telegraph. Поведінка Мей в парламенті нагадала користувачам "злобний" сміх лиходіїв у фільмах.

Незабаром в мережі з'явився хештег #Theresalaughs. Користувачі соцмереж почали представляти свої варіанти "сміху" Мей.

«Схоже, що Тереза Мей еволюціонує в свою остаточну форму», - написав один з користувачів.

Theresa May looks like she's evolving into her final form. pic.twitter.com/5hDZzF0VUG — Jamie Ross (@JamieRoss7) March 8, 2017

Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs#Budget2017pic.twitter.com/HJdIvR2hJo — Harry Davidson (@davidsonhrj) March 8, 2017

The PM seems to be enjoying #PMQspic.twitter.com/XbA2faqBWi — Tom Boadle (@TomBoadle) March 8, 2017

