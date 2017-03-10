"Диявольський сміх" британського прем'єра став новим інтернет-мемом (відео)

08:28, 10 березня 2017
Курйози
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Користувачі мережі перетворили у мем прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, яка посміялася над питанням лідера британських лейбористів Джеремі Корбіна.

Тереза Мей / REUTERS

Про це повідомляє The Telegraph. Поведінка Мей в парламенті нагадала користувачам "злобний" сміх лиходіїв у фільмах.

Незабаром в мережі з'явився хештег #Theresalaughs. Користувачі соцмереж почали представляти свої варіанти "сміху" Мей.

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«Схоже, що Тереза Мей еволюціонує в свою остаточну форму», - написав один з користувачів.

Як повідомлялося, раніше папуга, сміється пекельним сміхом, став зіркою YouTube.

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Теги: #Британія#Мей#сміх