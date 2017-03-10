"Диявольський сміх" британського прем'єра став новим інтернет-мемом (відео)
Користувачі мережі перетворили у мем прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, яка посміялася над питанням лідера британських лейбористів Джеремі Корбіна.
Про це повідомляє The Telegraph. Поведінка Мей в парламенті нагадала користувачам "злобний" сміх лиходіїв у фільмах.
Незабаром в мережі з'явився хештег #Theresalaughs. Користувачі соцмереж почали представляти свої варіанти "сміху" Мей.
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«Схоже, що Тереза Мей еволюціонує в свою остаточну форму», - написав один з користувачів.
Theresa May looks like she's evolving into her final form. pic.twitter.com/5hDZzF0VUG— Jamie Ross (@JamieRoss7) March 8, 2017
Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs#Budget2017pic.twitter.com/HJdIvR2hJo— Harry Davidson (@davidsonhrj) March 8, 2017
The PM seems to be enjoying #PMQspic.twitter.com/XbA2faqBWi— Tom Boadle (@TomBoadle) March 8, 2017
For those that couldn't hear it. #pmqs#theresalaughspic.twitter.com/bkcgmD9ZQC— Ashley Farrall (@faz432) March 8, 2017
#theresalaughspic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) March 8, 2017
Як повідомлялося, раніше папуга, сміється пекельним сміхом, став зіркою YouTube.