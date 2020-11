Ознакою монополізації ринку називають те, що Нафтогаз має ексклюзивну можливість купівлі газу українського видобутку у своїх дочірніх компаній за цінами нижче ринкових.

Громадська рада при НКРЕКУ вважає, що НАК "Нафтогаз України" зловживає монопольним становищем на ринку природного газу.

Про це йдеться в листі голови ради Василя Котка, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

На думку Котко, монополізм "Нафтогазу", підтверджується роботою ринку після скасування з 1 серпня ПСО при поставках газу населенню. "Два місяці роботи роздрібного ринку природного газу продемонстрували негативну практику, нівелювання реформаторських кроків держави щодо лібералізації ринку. Це стало можливим через масштабну монополізацію роздрібного ринку природного газу державною компанією НАК" Нафтогаз України ", - йдеться в документі.

Ознакою монополізації ринку Котко вважає те, що Нафтогаз має ексклюзивну можливість покупки газу українського видобутку у своїх дочірніх компаній АТ "Укргазвидобування" і АТ "Чорноморнафтогаз" за цінами, нижчими від ринкових. Ці компанії на вільному ринку видобутий газ не продають.

"Цінові пропозиції постачальників, що реалізують природний газ кінцевому споживачеві, безпосередньо залежать від обсягу товарних і цінових пропозицій на оптовому ринку, який формується з ресурсу імпортованого і видобутого в Україні природного газу. При цьому частка імпорту становить близько 30%, а власного видобутку - 70%, з якого понад 73% видобутої дочірніми компаніями НАК "Нафтогаз України" - AT "Укргазвидобування" і AT "Чорноморнафтогаз". Після скасування ПСО в частині домогосподарств і релігійних організацій AT "Укргазвидобування" і AT "Чорноморнафтогаз" продовжують реалізацію газу виключно своєї материнської компанії - НАК "Нафтогаз України" без надходження видобутку газу цих компаній на вільному ринку. Ціни, за якими здійснюється реалізація породного газу державними компаніями, значно нижчі за ціни конкурентного ринку, що призводить до фінансових втрат АГ "Укргазвидобування" і AT "Чорноморнафтогаз" і гальмує подальший розвиток національного газовидобутку ", - йдеться в листі.

Крім того, голова громадської ради НКРЕКУ зазначає, що дочка НАК - ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України ", яка є постачальником останньої надії, встановлює демпінгові ціни на газ." Цінова пропозиція цього постачальника - 2711,86 грн / 1 тис куб м. при цьому власна націнка - 0%. Встановлення демпінговою ціни постачальником останньої надії є грубим порушенням статті 15 Закону України "Про ринок природного газу", - наголошується в листі. Відповідно до закону, ціна природного газу, що поставляється постачальником останньої надії, не повинна обмежувати конкуренцію на ринку природного газу.

"Очевидним є й те, що така неприбуткова цінова пропозиція з боку дочірньої компанії НАК" Нафтогаз України "не була б можливою без монополії на ресурси державної видобутку і свідчить про зловживання Групою Нафтогаз своїм монопольним становищем на роздрібному ринку природного газу", - відзначає Котко.

Також в документі зазначено, що НАК "Нафтогаз України" декларує продаж природного газу на біржовому майданчику ТБ "Українська енергетична біржа", проте обсяги таких продажів мізерні порівняно з ресурсом, який має компанія.

"Зараз на роздрібному сегменті ринку склалася ситуація, яка свідчить про ціновий демпінг з боку НАК" Нафтогаз України ", оскільки компанія продає газ на біржі і промисловим споживачам за прямими договорами за реальними ринковими цінами (в жовтні до 6.5 грн / м.куб., а як постачальник останньої надії - за значно нижчою ціною - 5.5 грн / м.куб), і за ще нижчою ціною - 4.7 грн / м.куб., для домогосподарств. При тому, що більша частина населення України отримує газ по ціною близько 6,4-6,5 грн / м.куб. крім компанії "Кіровоградгаз", яка входить в групу "Нафтогаз України", і поставляє газ по 4.69 грн / м.куб ", - наголошується в листі.

Котко наголошує, що для створення рівних конкурентних умов на ринку необхідно забезпечити умови для формування ринкового рівня цін в Україні та вільний недискримінаційний доступ до ринку газу для всіх учасників. Для цього необхідно встановити прозорий і конкурентний механізм продажу на біржі вільного від ПСО газу компаніями "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз".

Як повідомлялося, Верховна Рада виділила 32,2 млрд гривень Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на погашення податкової заборгованості найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта".

Антімонопольний комітет заявив, що "Нафтогаз України" має ознаки монопольного становища наринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність в діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства.

