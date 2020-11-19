За її словами, люди не хочуть вакцинуватися навіть від таких відомих інфекцій, як кір та краснуха.

В Україні із вакцинацією від коронавірусу може бути проблема через низьку прихильність серед населення до таких видів профілактики хвороб.

Таку думку висловила лікарка-епідеміологиня національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в ефірі телеканалу "Україна 24". За її словами, люди не хочуть вакцинуватися навіть від таких відомих інфекцій, як кір та краснуха.

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"Якщо ми отримаємо вакцину наступного року і, можливо, будуть нові штами коронавірусу — може це (масова вакцинація — ред.) стане більш актуальним, як з грипом. Тут ще не всі нюанси відомі, але в будь-якому разі, це зазначається з усіх боків, у нас (в Україні - ред.) дуже низька прихильність до вакцинації, навіть від тих відомих інфекцій, які є — кору, краснухи... Було б дуже непогано проводити вакцинацію, профілактувати інфекцію. Але чомусь багато людей бояться і не роблять цього. Тому побоювання у людей будуть, тим більше що це новий вірус (COVID-19 - ред.), нова інфекція", — заявила лікарка.

Вона також закликала вакцинуватися проти сезонного грипу.

"Я закликаю вакцинуватися від грипу, тому що захворіти й грипом, і COVID-19 буде набагато складніше і гірше для організму. Тому те, що ми можемо займатися профілактикою, попередити, обов'язково потрібно попереджати за допомогою вакцинації. Вакцина від грипу не є небезпечною для здоров'я, у неї мінімальні ускладнення. Тому краще провакцинуватися. Звичайно, це особливо важливо для групи ризику", - зазначила Сояк.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомтсві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк