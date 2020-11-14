Українська фармацевтична компанія «Біофарма» завершила клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування пневмонії, викликаною вірусом SARS-CoV-2.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ради директорів компанії Костянтин Єфименко.
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«Біофарма» завершила клінічні випробування нашого препарату «Біовен» (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні», - написав він.
За словами Єфименка, використання «Біовену», в комплексній терапії пневмонії, викликаної SARS-CoV-2-Covid19, у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг. Зокрема, скорочення летальності - у чотири рази (з 23,6% до 6,25%), скорочення середнього часу до настання покращення - з 9 до 5 днів, скорочення часу необхідності в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.
Керівник компанії зазначив, що на сьогодні в світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно у США та Західній Європі, проте «Біофарма» - перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила.
За даними Єфименка, вчора «Біовен» було включено до протоколу лікування COVID-19.
Лікування коронавірусу в Україні: що відомо
- 5 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про проведення клінічних випробувань «Біовену».
- У липні Степанов повідомив, що в Україні проводять клінічні випробування чотирьох лікарських засобів, які планують використовувати для лікування COVID-19. Мова йшла про «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен».
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