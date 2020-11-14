Випробування продемонстрували, що лікарський засіб «Біовен» значно полегшує перебіг коронавірусної хвороби.

Українська фармацевтична компанія «Біофарма» завершила клінічні випробування препарату «Біовен» для лікування пневмонії, викликаною вірусом SARS-CoV-2.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ради директорів компанії Костянтин Єфименко.

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«Біофарма» завершила клінічні випробування нашого препарату «Біовен» (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні», - написав він.

За словами Єфименка, використання «Біовену», в комплексній терапії пневмонії, викликаної SARS-CoV-2-Covid19, у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг. Зокрема, скорочення летальності - у чотири рази (з 23,6% до 6,25%), скорочення середнього часу до настання покращення - з 9 до 5 днів, скорочення часу необхідності в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.

Керівник компанії зазначив, що на сьогодні в світі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно у США та Західній Європі, проте «Біофарма» - перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила.

За даними Єфименка, вчора «Біовен» було включено до протоколу лікування COVID-19.

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Автор: Бредіхіна Ганна