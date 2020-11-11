58-річний Борис Павленко завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

У Дніпрі 10 листопада від коронавірусної інфекції COVID-19 помер відомий лікар Борис Павленко, який врятував сотні недоношених дітей.

Про смерть 58-річного медика повідомили його колеги в Facebook.

Павленко завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в обласній лікарні імені Мечникова і був висококласним фахівцем з виходжування недоношених діток, які народжувалися з вагою від 0,5 кілограма.

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"Він був талановитий у всьому, за що брався! Свого часу акушерська служба глибоко реформувалася. У тому числі перейшла на європейські стандарти в оцінці недоношених дітей. Тепер потрібно було виходжувати глибоко недоношених дітей з вагою 0,5 кг і основними ознаками життя: диханням і серцебиттям. У лікарні імені Мечникова терміново створили дитячу реанімацію і очолив її Борис Анатолійович. І вже за рік роботи у нього показники виявилися кращими за європейські", - пише колега Павленко Володимир Олексійович.

Борис Павленко у 2006 році пройшов стажування в перинатальному центрі клініки "Шаріте" в Берліні. Мав вищу категорію за спеціальністю" Дитяча анестезіологія" і врятував сотні дітей.

Відомі українські лікарі, які померли від COVID-19

На початку жовтня в Тернопільській області помер 51-річний терапевт Іван Венжинович. Саме його фото потрапило в соціальну рекламу боротьби з COVID-19 від Міністерства охорони здоров'я.

5 листопада стало відомо, що від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український реаніматолог Фелікс Глумчер.

9 листопада повідомлялося, що від коронавірусу помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

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Автор: Денис Прядко