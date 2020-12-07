У транспорті відбувається до 30% випадків інфікування коронавірусом. Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що зараження переважно відбувається у маршрутках через недотримання карантинних обмежень.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
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"Щодо транспорту. Відповідно до епідрозслідувань, які ми проводимо з березня місяця, 20-30 відсотків інфікування відбувається саме у транспорті. Саме у маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати і обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив Рубан.
Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва підкреслив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.
Рубан вважає єдиним варіантом стримування ситуації введення локдауну.
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