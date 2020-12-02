Карантин вихідного дня діяв три тижні.

Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.

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"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинних заходах (вихідного дня - ред.) - немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.

Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.

"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.

Карантин в Україні

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Автор: Андрій Василюк