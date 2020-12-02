Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.
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"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинних заходах (вихідного дня - ред.) - немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.
Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.
"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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