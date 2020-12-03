У МОЗ завдяки запровадженню жорстких обмежень у вихідні дні розраховували досягнути зменшення захворюваності до 20%.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запроваджений на три тижні «карантин вихідного дня» сприяв зменшенню кількості хворих на COVID-19 в Україні, остаточні результати щодо його ефективності можна буде зробити наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щоденному онлайн-брифінгу.

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«У нас три тижні був «карантин вихідного дня». Були загальні умови карантину на території країни, були певні обмеження, а те, що стосувалось вихідних, – то це був достатньо жорсткий карантин, який ми запроваджували», - нагадав міністр.

Степанов зазначив, що, «м’яко кажучи, країна не дуже добре його дотрималася, особливо у перші вихідні».

«Коли ми вводили ці карантинні обмеження, ми користувалися, перш за все, думкою наших епідеміологів країні і досвідом західних країн, які проходили цей шлях. Навіщо ми його вводили? Щоб збити ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби. Це один із епідеміологічних заходів, який є достатньо дієвим», - сказав міністр.

Глава МОЗ також повідомив, на що розраховував уряд, запроваджуючи «карантин вихідного дня».

«Максимальний ефект, на який ми розраховували, – це зменшення захворюваності до 20%. Це, виходячи із законів епідеміології та виходячи з досвіду інших країн, наприклад, Ізраїлю. Головна мета була - збити зростання кількості хворих», - зазначив він.

Степанов повідомив, що остаточні результати щодо ефективності «карантину вихідного дня» можна буде побачити, «коли закінчиться цей тиждень, і ми зможемо порівняти статистику».

«Зараз попередньо я можу сказати - і це підтверджують такі обережні цифри - коли ми порівнюємо день до дня, ми вже бачимо не зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворілих», - повідлмив міністр.

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11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення «карантину вихідного дня». Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). «Карантин вихідного дня» діяв до 30 листопада.

2 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не продовжуватиме «карантин вихідного дня». На території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

За даними МОЗ, за останню добу в Україні виявлено 14 тис. 496 нових випадків COVID-19.

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 772 тис. 760 осіб; померли 12 тис. 960.

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Автор: Костянтин Гончаров