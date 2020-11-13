Екс-міністр економіки вважає, що уряд не вводить жорсткий карантин через відсутність грошей на компенсації.

До кінця цього року в Україні кількість померлих від нового коронавірусу COVID-19 становитиме 20 тисяч людей.

Про це заявив екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"У ваших цифрах ми можемо побачити, що 9 тисяч людей загинуло. Це приблизно половину зараз ми бачимо активних випадків з усіх, що є. Помножте це на два - і ви знатимете, що до кінця року загине 20 тисяч людей загалом. Якби не були б змінені критерії у вересні та серпні, за нашим моделюванням... Я маю сказати, що моделі помиляються, тобто, це не абсолютна правда. За нашим моделюванням, кількість загиблих у країні на кінець року була б 4-6 тисяч. Тобто, вже один раз вибрали політичну доцільність - і втратили 14-16 тисяч людей", - зазначив Милованов.

Він додав, що зараз в Україні знову обирають політичну доцільність.

"Чому ми не вводимо жорсткий карантин, який правильно робити? Відповідь на це: тому що у нас немає грошей компенсувати тому бізнесу, який буде змушений не працювати", - зауважив Милованов.

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Коронавірус в України: новини

В Україні за добу 12 листопада підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб. Днем раніше, 11 листопада, МОЗ звітувало про 10 611 нових випадків.

Раніше Степанов повідомив, що період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня. При цьому він додав, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні.

Уряд України скасував карантинні зони в країні, а також запровадив карантин вихідного дня.

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Автор: УНІАН